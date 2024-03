“Vocês deviam dizer ao contrário: quem tem mais popularidade sou eu no meio dos políticos todos. Por isso, fico bastante satisfeito”. Esta a reação do presidente do Governo Regional, quando instado pelo JM, sobre a sondagem publicada na edição impressa do nosso matutino que revela que Miguel Albuquerque obteve, entre os líderes partidários da Região, a avaliação negativa mais expressiva, mas, simultaneamente, aquele que tem a imagem mais positiva”.

Aos inquiridos, foram colocadas as questões sobre qual o líder partidário de partidos com assento parlamentar que teve melhor e pior desempenho. Ora, comparando os resultados de setembro de 2023 com os atuais, em duas sondagens realizadas pela Intercampus para o JM, a avaliação negativa de Miguel Albuquerque subiu de 9,5 para 27,2 e a avaliação positiva cai de 39% para 22,2%.

Esta manhã, à margem da visita que efetuou às obras de construção de uma estrutura residencial para idosos da Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862, o presidente do governo regional reagiu aos resultados, afirmando estar “satisfeito” por ser o político com mais popularidade.