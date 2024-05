Os seres humanos são criaturas sociais que necessitam de comunicação, amor, apoio e compreensão. Aliás, até mesmo aqueles entre nós que normalmente não gostam da companhia de outros, especialmente de pessoas desconhecidas, precisam às vezes de alguém para conversar, compartilhar emoções e sentir algum tipo de conexão. E isso é absolutamente normal!

Para simplificar a criação de novas conexões sociais, foram criadas todo tipo de redes sociais, mensageiros instantâneos e, é claro, serviços de namoro online. Mas será que os serviços de namoro realmente ajudam a encontrar alguém especial? Ou, na verdade, eles apenas matam o verdadeiro romance? Vamos tentar responder a essa pergunta hoje!

Os principais problemas dos sites e aplicativos de namoro modernos

É possível encontrar uma enorme quantidade de histórias de encontros bem-sucedidos em sites e aplicativos de namoro da internet que acabaram em um casamento feliz e na formação de uma família. Ninguém pode negar que muitas dessas histórias são reais. As estatísticas dizem que, hoje, cerca de 18% de todos os casamentos começam com encontros online e esse número continua aumentando. Mas isso não significa que os serviços de namoro que existem atualmente sejam ideais. Infelizmente, eles ainda têm muitos problemas:

Superficialidade dos encontros. Quando você conhece pessoas em sites e aplicativos, é muito difícil ter uma ideia de quem são as pessoas do outro lado da tela e entender como elas realmente são. As impressões que você forma são muito superficiais e você pode acabar idealizando seus parceiros de conversa. Por isso, o primeiro encontro real pode levar à decepção, pois a pessoa não corresponde à imagem idealizada que você formou.

Falta de comunicação. Na maioria dos casos, a comunicação em sites e aplicativos de namoro ocorre através de bate-papo por texto. Esse método não compensa a falta de comunicação real, pois as mensagens de texto não conseguem transmitir emoções e humor. É como se você estivesse se comunicando com um robô. Além disso, considerando que vivemos na era das redes neurais e dos chatbots inteligentes, encontrar um bot em vez de uma pessoa real pode ser até bastante possível.

Falta de contato real. Os aplicativos de namoro não podem substituir o contato real entre os parceiros, que inclui não apenas palavras, mas também gestos, expressões faciais, entonação, toques e beijos. Apenas o contato real contribui para a produção de hormônios como ocitocina, dopamina e serotonina, que são responsáveis pelo afeto, prazer e felicidade. Os aplicativos de namoro não têm o mesmo efeito e podem, ao invés disso, causar estresse, ansiedade e solidão.

Hoje, muitas pessoas simplesmente não sabem como alcançar o resultado desejado quando usam sites e aplicativos de namoro. Há também muitas pessoas que estão completamente desapontadas com esse formato e pararam de usá-lo de uma vez por todas. É fácil de entender porquê.

Mas isso significa que você deve desistir do namoro online e conhecer pessoas apenas offline?

Não necessariamente! Você não deve desistir do namoro na internet, mas sim mudar sua abordagem para o namoro na web. Essa é uma decisão completamente razoável que pode ajudar a conseguir melhores resultados.

Como conhecer pessoas online como se fosse vida real

Com base no que foi dito anteriormente, podemos concluir que os aplicativos de namoro não são capazes de satisfazer as necessidades de comunicação, emoções e relacionamentos reais de uma pessoa. Mas existem exceções. O namoro online ainda funciona muito bem se você usar a abordagem certa.

A primeira e talvez mais importante coisa a fazer é usar um formato de namoro alternativo. Por exemplo, um bate-papo por vídeo online, onde toda a comunicação ocorre por vídeo em vez de texto. Dessa forma, você pode ver e ouvir a outra pessoa em tempo real, em vez de apenas ler suas mensagens. Isso torna possível conhecer melhor uma pessoa, avaliar sua aparência, sentir seu humor e emoções. Você pode entender como essa pessoa é na comunicação, do que ela gosta, se está interessada em namorar ou apenas fingindo que está. Esse tipo de namoro tem muito mais perspectivas.

Hoje em dia, existem muitos bate-papos por vídeo de todos os tipos possíveis. Você pode encontrar serviços para quase todos os gostos. Mas nós queremos facilitar as coisas para você, por isso recomendamos prestar atenção nos seguintes bate-papos por vídeo:

Camsurf — um bate-papo por vídeo tradicional, com filtros de gênero e de idioma, e com alguns recursos adicionais. Por exemplo, aqui você pode inserir uma lista de seus interesses em um campo especial e, depois disso, o sistema tentará encontrar as pessoas mais adequadas para você. Não se pode dizer que a busca por interesses funcione com 100% precisão, mas às vezes o algoritmo consegue encontrar usuários interessantes.



CooMeet — um bate-papo por vídeo online que possui um filtro de gênero que nunca comete erros e que conecta apenas homens apenas com garotas. Ao se registarem em https://coomeet.com/pt, as garotas necessitam confirmar as informações de sua conta, então não há fakes ou bots escondidos atrás das contas femininas. Para maior conveniência, o CooMeet tem um bom site mas também aplicativos móveis para iOS e Android. Além disso, se você quiser conhecer pessoas de outros países por bate-papo por vídeo, pode ativar o tradutor integrado para a comunicação ser mais fácil.

Chatspin — um bate-papo por vídeo bastante simples, com filtros de gênero e de idioma, que, embora nem sempre funcionem com precisão, ainda ajudam a melhorar os resultados da busca e simplificá-la. Se você estiver interessado em um bate-papo por vídeo aleatório clássico sem muitos recursos e configurações, o Chatspin pode ser uma opção muito boa para você. Mas tenha em mente que o filtro de gênero pode cometer erros, conectando homens com outros homens e garotas com outras garotas.

Recentemente, o número de bate-papos por vídeo aleatórios aumentou significativamente. Isso aconteceu especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando tantas pessoas enfrentaram uma grande lacuna na comunicação e usaram os bate-papos por vídeo para compensar essa ausência. Naquela época, muitas roletas de bate-papo conseguiram aumentar seu número de usuários ativos em 3-4 vezes. Mas, mesmo agora, a atividade nos bate-papos por vídeo está em um nível muito alto.

Então, os serviços de namoro online estão matando o romance?

Na verdade, é impossível responder a esta pergunta com certeza. Por um lado, os encontros online nunca poderão substituir os encontros na vida real. Mas, por outro lado, sem essas plataformas, os encontros na vida real podem até nem ocorrer. Hoje em dia, há cada vez menos pessoas dispostas a conhecer alguém na rua. Por isso, as chances de encontrar seu amor apenas passeando pela cidade são reduzidas a quase zero.

Estamos convencidos de que os encontros online já se tornaram uma parte integrante da vida da sociedade moderna. No futuro, essa tendência se tornará cada vez mais evidente, pois as estatísticas mostram um aumento no número de “casais da internet”. Além disso, espera-se que a transição dos encontros online para a realidade virtual ocorra em um futuro próximo, o que contribuirá para uma comunicação online ainda mais realista. É difícil dizer quando isso acontecerá, mas essas mudanças definitivamente ocorrerão.

Sim, de certa forma, é justo dizer que a Internet tornou os encontros menos românticos e é difícil discordar dessa opinião. Mas a situação é crítica? Definitivamente não! No final, tudo depende da pessoa e não de como exatamente ela conhece outras pessoas. Então, tome a atitude certa!