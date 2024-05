“Chão de Fogo” em exposição no Plaza Madeira entre 18 e 26 de maio

Até ao próximo dia 26 de maio, o Centro Comercial Plaza Madeira acolhe a exposição “Chão de Fogo”, projetada pelo Mercado Quinhentista, para dar a conhecer a temática da 17ª edição, que terá lugar nos dias 7, 8 e 9 de junho próximo.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a exposição, patente ao público no 2º piso, apresenta uma abordagem do elemento “fogo” nas suas múltiplas dimensões, “destacando a importância do fogo na humanização da Ilha, enquanto território português, um processo que envolveu a realização de queimadas e contou com o uso do fogo como instrumento de sobrevivência, ao permitir cozinhar, aperfeiçoar e aquecer, e de defesa, com a realização dos fachos, primeiro sistema de alerta do arquipélago”.

“Mas o quotidiano é, também, marcado por fogos que assumem proporções desmedidas e destroem o que o homem edificou. Daí a referência à figura do Bombeiro, numa clara homenagem à ação e valentia dos soldados da paz no combate às chamas e na minimização dos danos”, adita ainda a mesma nota. E

Ademais, esta mostra destaca ainda a “dimensão espiritual do fogo, enquanto luz divina (que guia, protege e alimenta) e expressão da Fé”, evidenciada na representação de duas tradições religiosas de Machico, a Festa do Senhor dos Milagres e a Tradição dos Fachos, na Festa do Santíssimo Sacramento, onde o fogo ocupa um lugar central.

“Por outro lado, o fogo também é celebração profana, vivenciada nas tradicionais romarias e arraiais que se fazem por toda a Região, bem como nos rituais de passagem de fim de ano, marcados por verdadeiros espetáculos de luz, cor e som que enchem a baía do Funchal e individualizam a nossa Ilha a nível mundial”, finda.