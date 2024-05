Obra do novo hospital já recebeu mais de 720 visitantes

Até ao momento, a obra do Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM), em Santa Rita, já recebeu 724 visitantes.

Esta informação foi hoje avançada pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que considera que tal movimentação “releva a importância e o relevo desta empreitada para a Região”.

“Na passada semana, uma turma da Universidade da Madeira, do 3º ano de Engenharia Civil, visitou a obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira (HCUM). O pedido ao dono de obra, neste caso ao Governo Regional, foi feito diretamente pelo curso, pelo facto de os alunos demonstrarem muita curiosidade em visitar esta que é a maior obra na área de edifícios públicos no nosso país”, relatou ainda a tutela.

De assinalar que a comitiva contou com a presença de Pedro Fino, tutelar da pastas das Instraestruturas, que explicou aos estudantes os passos e curiosidades desta empreitada, que se encontra na sua segunda fase, correspondente às estruturas e arranjos exteriores.

A secretaria mais adita que, na presente data, os trabalhos são executados diariamente por cerca de 500 colaboradores, que correspondem à mão de obra direta, distribuídos por mais de 25 empresas, incluindo as subcontratadas em regime de subempreitadas.

Em curso estão, sumariamente, os trabalhos de edificação da estrutura nos blocos norte, central e sul da unidade hospitalar, assentamento de alvenarias e colocação de redes enterradas.

Os trabalhos de preparação e pavimentação dos arruamentos exteriores do campus hospitalar deverão ter início até maio do ano corrente.