A Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia da Europa hoje e estende a efeméride também para amanhã.

Trata-se de uma parceria com o Clube Europeu da Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro. O propósito passa por comemorar as conquistas da integração europeia, celebrar a diversidade e a união dos países europeus, e reafirmar o compromisso com a paz, a democracia e os direitos humanos na região.

Hoje, a vereadora da Câmara Municipal, Helena Leal deu as boas-vindas aos muitos alunos das escolas e Universidade Sénior do Funchal.

Refira-se que é o Largo do Município o palco destas atividades e espetáculos alusivos à Europa e estando ainda representados no recinto os projetos Europe Direct, Erasmus+, Escola Azul e a Direção Regional do Mar.

Tendo acontecido a gravação de um Flash Mob nesta parte da tarde com os alunos dos 3º e 4º anos das escolas aderentes.

Já amanhã, 10 de maio decorre uma conferência a partir das 14:30h na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

A sessão de abertura estará a cargo da presidente da Câmara Municipal da Funchal Cristina Pedra, sendo os palestrantes Nuno Teixeira, eurodeputado entre 2009 e 2014 e Pedro Valente da Silva, Chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. As temáticas abordadas serão “A ultraperiferia no contexto europeu” e “A importância da participação nas eleições europeias”.

A conferência será moderada pelo professor Marco Melo, coordenador do Clube Europeu, do projeto Erasmus+ e de Escola Embaixadora do Parlamento Europeu na Dr. Eduardo Brazão de Castro e no final haverá um debate coordenado pelo gestor do Europe Direct Madeira, Marco Teles.

As duas entidades organizadoras assinarão um protocolo de colaboração com vista à realização de mais eventos no âmbito dos assuntos europeus e que visam celebrar no município do Funchal os valores, conquistas e desafios compartilhados pelos povos europeus.