Solidariedade não se apregoa, cumpre-se diariamente no terreno, exalta Rubina Leal

O valor intrínseco inerente à solidariedade é manifestado todos os dias nas ações concretas dos cidadãos e das instituições. Quem o disse foi Rubina Leal, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, na tomada de posse do novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, que decorreu esta manhã, na qual serviu-se das palavras do Papa Francisco para reiterar perante a importância de dar continuidade ao serviço de “cuidar e esbater a fragilidade, a vulnerabilidade”.

Foi com esta máxima em mente que a governante enalteceu a nobre missão das Santas Casas da Misericórdias, as quais, denotou, desde a sua função em 1498 por D. Leonor, têm sido “atores principais na construção de uma sociedade inclusiva, que desempenha um papel social de enorme relevância”.

“Este papel é realizado em consonância com as políticas públicas sociais que têm sido desenvolvidas pelo Governo Regional da Madeira, que tem como parceiros essenciais as entidades do setor social”, sublinhou Rubina Leal, conforme destacou uma nota enviada à redação.

Neste sentido, a vice-presidente da ALRAM não deixou de agradecer todo o trabalho de Manuel Vieira, provedor cessante da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, bem como de solicitar ao novo provedor, Savino Correia, que prossiga com a missão, a visão e os valores inerentes a esta instituição.