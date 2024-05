A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP),Delegação da Madeira, através da sua estrutura local de emergência, informa que, entre o dia 1 e 30 de abril, registou 441 ocorrências.

De acordo com um comunicado enviado à redação, as situações reportadas estão relacionadas, sobretudo, com serviços de piquete de emergência pré-hospitalar em todos os concelhos da Ilha da Madeira, seguindo-se os transportes de doentes transferidos em emergência médica entre unidades hospitalares e os transportes de doentes não urgentes.

Em abril, as ocorrências foram as seguintes: 364 serviços de emergências pré-hospitalares, 74 transportes de doentes não urgentes e 3 apoios e prevenção a atividades socioculturais e desportivas.

O dispositivo de socorro contou com 91 voluntários envolvidos na atividade da estrutura de emergência no mês.

Mais indica que uma destas atividades de apoio lúdico-desportivo esteve relacionada com o Madeira Island Ultra-Trail (MIUT), prova que contou com um dispositivo de socorro da Cruz vermelha Portuguesa formada por 20 operacionais e cinco meios, entre eles quatro ambulâncias.

No apoio a este vasto dispositivo de socorro ao serviço da população da Madeira estiveram envolvidos mais de uma dezena de colaboradores da CVP, respetivamente no secretariado e na direção da delegação da CVPMadeira.