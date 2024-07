Clube Desportivo Escola Francisco Franco vence Fase Regional do Clube Top

A Direção Regional de Desporto dá conta que o Clube Desportivo Escola Francisco Franco é o vencedor da Fase Regional do Clube Top 2024

Leia a nota de imprensa da DRD:

O Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., em parceria com a Direção Regional de Desporto, concretizaram a edição de 2024 do CLUBE TOP.

Na Madeira, o vencedor da Fase Regional foi o Clube Desportivo da Escola Francisco Franco.

Neste sentido, a DRD promoveu hoje a cerimónia de entrega dos prémios, tendo o Diretor Regional de Desporto, David Gomes, entregue ao Presidente do Clube Desportivo da Escola Francisco Franco, Fernando Alves, o prémio referente ao vencedor da Fase Regional da Medida Mérito do CLUBE TOP, com a medida “site interativo e dinâmico, para estarmos mais próximos dos nossos atletas, adeptos e comunidade em geral”, bem como o Certificado de Menção Honrosa alusivo ao segundo lugar alcançado pelo mesmo clube, com a medida “substituição de garrafas plásticas não reutilizáveis por garrafas desportivas reutilizáveis”.

Procedeu-se ainda à distinção dos membros da Comissão de Avaliação Regional da Medida Mérito do CLUBE TOP, Bernardo Vasconcelos, Presidente da Associação de Andebol da Madeira, Hélio Antunes, Professor na área de Gestão do Desporto da Universidade da Madeira e Miguel Castro, Chefe de Divisão de Apoio à Atividade Desportiva da Direção Regional de Desporto.

O CLUBE TOP é um programa de capacitação dos clubes desportivos, designadamente no quadro da gestão destas organizações. Este programa tem diversas medidas de apoio, entre as quais a Medida Mérito, cujas candidaturas decorreram no passado mês de abril.

O reconhecimento e valorização de boas práticas na gestão das entidades desportivas e na integração com a comunidade local, nem sempre é devidamente enfatizado e divulgado. Assim, a Medida Mérito, tem como objetivo fundamental, identificar, distinguir e reconhecer publicamente as melhores práticas de gestão dos clubes, implementadas pelos seus dirigentes e colaboradores.

A Medida Mérito é composta por duas fases, a Fase Regional, na qual se desenrola o processo de avaliação às candidaturas apresentadas e que é realizada por uma Comissão de Avaliação Regional e uma Fase Nacional onde as candidaturas finalistas regionais têm acesso.