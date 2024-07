Realiza-se, na próxima sexta-feira, dia 26, a ‘Noite Aberta da Estação de Biologia Marinha do Funchal’ e que inclui visitas guiadas, das 20h00 às 21h00, “a esta importante infraestrutura”, como sublinha a autarquia, em nota de imprensa.

Além das visitas guiadas, esta atividade, que, recorde-se, acontece anualmente no Verão, também integra uma palestra, no mesmo dia, com hora marcada para as 21h15, sendo que este ano o tema será ‘Gelatinosos na Madeira: Da Investigação à Literacia do Oceano’ proferida por Mafalda Freitas, subdiretora regional das Pescas e do Mar.

Refira-se que as visitas guiadas devem ser marcadas por mail: ebmf@funchal.pt