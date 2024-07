Este ano, o investimento da Câmara Municipal na Semana Gastronómica de Machico “bate recordes”, com um valor que ascende a 300 mil euros para os 10 dias de animação desta 37.ª edição que começa já amanhã.

“É um investimento num certame que identifica Machico e que é muito importante para nós seja do ponto de vista da promoção, mas também da divulgação e da promoção da própria economia local, atraindo públicos para degustar as nossas iguarias”, justificou Ricardo Franco, presidente da autarquia, na apresentação pública do certame que decorreu, esta tarde, no salão nobre da Câmara.

27 stands no recinto

Este que é “o maior e mais antigo evento do género na Região” que promove “o que de melhor se faz em termos de gastronomia local” conta com participantes de todas as freguesias do município e com 27 stands, dos quais 11 dizem respeito a restaurantes e cinco a bares. Além disso, haverá ainda 11 barracas de associações e outras instituições, duas das quais convidadas, onde poderá apreciar diversificadas iguarias e produtos locais.

Da gastronomia à música, o autarca relevou o “leque diversificado de animação musical e cultural” do evento que contempla nomes sonantes do panorama musical, entre os quais os Calema (26 de julho), Nuno Ribeiro (31 de julho), Ana Moura (1 de agosto), Vitinho Ferrari (2 de agosto) e MC Gomez (3 de agosto) – este dois últimos artistas em parceria com o Café do Teatro. Ademais, o autarca realçou ainda a participação das bandas filarmónicas, dos grupos de folclore e das tunas que também darão fulgor à festa.

Transportes gratuitos são novidade

E para que não haja motivos para não vir a Machico, a Câmara vai disponibilizar, este ano, pela primeira vez, transportes gratuitos a partir das várias freguesias do concelho nos dias em que atuam os cabeças de cartaz, nomeadamente dia 26 de julho, 31 de julho e 1 de agosto. A par desta medida, haverá, também, um autocarro a circular entre o Parque Desportivo de Água de Pena e o centro da cidade.

Alterações vão facilitar estacionamento

Aliás, tendo em conta a elevada afluência de pessoas, a Câmara, em parceria com a PSP e com o Serviço de Proteção Civil de Machico, irá proceder à alteração da circulação em algumas ruas que serão condicionadas para funcionarem em sentido único, permitindo uma maior fluidez do trânsito. Esta medida, considera Ricardo Franco, “permitirá o estacionamento nos dois lados das vias e isso acaba por albergar mais viaturas”.

Já questionado pelos jornalistas sobre o impacto do evento na hotelaria, o autarca referiu que a perceção é a de que durante o certame “todo o tipo de alojamento no concelho” está lotado, acreditando, sem embora adiantar números em concreto, que isso poderá significar lucros na ordem das “dezenas ou até mesmo centenas de milhares de euros”.

Certificação de sustentabilidade

De referir que, à semelhança dos anos anteriores, o certame volta a ter um ‘eco copo’ que ajuda a reduzir “de uma forma exponencial” os resíduos produzidos, nomeadamente no que toca aos plásticos. Ricardo Franco lembrou, a esse propósito, o facto de o evento ter conquistado, em 2022 e 2023, o galardão da sustentabilidade. “Neste momento, que eu tenho conhecimento, é o único evento deste género na Madeira que tem certificação de sustentabilidade”, realçou.

A Semana Gastronómica de Machico arranca amanhã e termina dia 4 de agosto.