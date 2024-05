Na segunda feira, dia 7 de maio, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) realizou-se uma sessão informativa com o objetivo de explicar aos alunos do referido estabelecimento de ensino, os critérios para elegibilidade à Bolsa da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), assim como dar orientações sobre como realizar uma candidatura à mesma.

A ação contou com a colaboração dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP), sendo que houve também espaço para discussão de questões pertinentes para a vida dos estudantes como o alojamento, a alimentação e a própria saúde na universidade, visando proporcionar uma compreensão abrangente das condições de vida durante o período académico.

Adicionalmente, foi apresentado o “GUIA SOS”, juntamente com os seus apêndices, que servirão como recursos importantes para os estudantes que se encontram em transição para o Ensino Superior.

Este guia pretende partilhar informações úteis e orientações práticas para facilitar a adaptação dos discentes a essa nova fase das suas vidas académicas.

Por fim, destaca-se ainda a presença de um estudante universitário, que deu o seu testemunho, enquanto jovem e dirigente associativo, que falou sobre o seu caminho, que envolvia as forças armadas, destacando a sua experiência, tanto na Marinha como na Força Aérea”