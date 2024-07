Bom dia!

A Polícia Florestal deteve um incendiário por ano entre 2021 e 2023. Foram também identificados 19 cidadãos por queimadas não autorizadas e registadas duas centenas de ocorrências. Este ano, em menos de dois meses de Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais, foram já reportados 24 casos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Poder Local. Câmara de Lobos adia taxa turística. Autarquia decidiu ontem que a medida será implementada a partir de janeiro.

Saiba ainda que especialista aponta ilegalidades no Porto Santo. Ana Antunes trabalha na área do ordenamento do território e faz férias no Porto Santo há mais de 30 anos. Ao JM, lamenta medidas que afetam o areal e que são decididas “ao arrepio da lei”. E garante que já escreveu ao presidente da Câmara.

Aviso amarelo até domingo é outro assunto de relevo nesta edição. Sexta-feira é o dia com previsão de temperatura mais alta, com 29 graus no Funchal.

Português assassinado na África do Sul é outra notícia de carácter obrigatório. Emigrante com raízes nos Canhas foi alvejado e acabou por morrer.

