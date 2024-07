Bom dia!

- Arranca às 9h00 a discussão da ‘Conta da Região Autónoma da Madeira de 2022’, no Parlamento madeirense.

- Entre as 9h00 e as 13h00, no âmbito da Semana da Saúde e Bem-estar, na frente-mar da Ribeira Brava, realizar-se-ão rastreios à população.

- Pelas 11h00, no salão nobre do Conservatório, decorre a apresentação do livro ‘Carlos Santos: da tradição para a sala de aula’, dos autores Carolina Faria, Marco Marujo e João Ferreira.

- A 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais reúne-se, às 12h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 12h00, o presidente José Manuel Rodrigues recebe a embaixadora do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer.

- Às 15h00, a apresentação da 37.ª Semana Gastronómica de Machico, no salão nobre do município.

- Pelas 17h00, no salão paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, decorre a sessão comemorativa do 44.º aniversário do Grupo Desportivo do Estreito.

- Para celebrar os 25 anos do Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial, às 19h30, ocorre a inauguração da exposição fotográfica ’25 Anos do nosso Bailinho’.

- Na Semana do Mar do Porto Moniz, o cabeça de cartaz desta noite é David Carreira. O cantor sobe ao palco às 22h30.