Bom dia!

JM prepara cobertura especial para o Rali Vinho Madeira. Durante mais de uma semana, o Jornal vai mostrar tudo sobre a prova rainha do automobilismo madeirense: os pilotos, as equipas, as oficinas e os mecânicos, as grandes figuras da modalidade, a segurança, os voluntários, todos terão espaço nas próximas edições. Acompanhamento em todos os meios, desde o papel ao digital e redes sociais. Evento desportivo volta a juntar sete rádios, incluindo a JMFM.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Jogos Olímpicos. Marcos Freitas lidera madeirenses em Paris.

Martim Meneses segura liderança no karting e Marítimo vence Nacional em jogo de preparação são outros assuntos em destaque.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!