Nos dias 30 de abril e 2 de maio, seis equipas da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, participaram nas competições maisMAT5, maisMAT6, EQUAmat7, EQUAmat8 e EQUAmat9 integradas nas Competições Nacionais de Ciência (CNC) 2024, na Universidade de Aveiro.

Segundo nota da escola, “a equipa constituída, pelos alunos Vasco Almeida e Sofia Franco, do 5.º 2, obteve o 1.º lugar na competição maisMAT5 num total de 373 equipas, e a equipa constituída pelas alunas Clara Maria Abreu e Maria Lídia Caldeira, do 6.º 2, obteve o 2.º lugar na competição maisMAT6 num total de 539 equipas”.

No que se refere ao terceiro ciclo, “a equipa constituída pelas alunas Érika Pereira e Maria Raquel Garapa, do 7.º 10, obteve o 2.º lugar na competição EQUAmat7, num total de 578 equipas e a equipa das alunas Ana Beatriz Silva e Maria Inês Camacho, obteve o 2.º lugar na competição EQUAmat9, num total de 369 equipas. Os alunos premiados receberam um tablet (1.º lugar) e um telemóvel (2.º lugar)”.

De salientar que as CNC são constituídas por um conjunto de doze competições nas áreas de matemática, biologia, geociências, física, química, português e inglês destinadas a alunos do 3.º ano ao 12.º ano e de quatro competições transversais a cada ciclo de ensino (in Regulamento CNC, UA 2024). Este ano contou com a participação de aproximadamente 12 325 estudantes, de 196 escolas de todo o país.

“A preparação das equipas para esta competição teve início paralelamente com o início do ano letivo na Oficina de Aprendizagem OFMatic, clube de matemática da EB2/3 do Caniço. Foram disponibilizadas pela organização do CNC provas para os estudantes irem testando os seus conhecimentos, numa plataforma (Plataforma de Ensino Assistido) que visa a disponibilização de conteúdos para avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do ano letivo, por ano de escolaridade. Estas provas têm por base as orientações programáticas do Ministério da Educação”, refere o estabelecimento de ensino que termina a missiva, elogiando os discentes e prestando um agradecimento aos apoios:

“Os alunos estão de parabéns pela dedicação, resiliência e empenho que colocaram desde a preparação para a prova até à realização da mesma. A participação neste evento só foi possível com o apoio da Direção Executiva da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, da Câmara Municipal de Santa Cruz, Farmácia do Caniço, Palheiro Nature State, Junta de Freguesia de Gaula, MaxFinance Ilhas, Puro Design Publicidade, Flor do Garajau, Porterm e do Pingo Doce que cobriram todas as despesas inerentes à participação nesta competição. Não podemos deixar de realçar o papel importante dos Encarregados de Educação que acreditaram neste projeto e ajudaram a obter alguns apoios”.