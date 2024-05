O Festival Aqui Acolá está de regresso entre amanhã e domingo,12 de maio, à Ponta do Sol.

O evento terá como palco vários pontos emblemáticos da vila com diversos palcos, o que inclui a frente mar da vila, a sua parte antiga, o auditório do Centro Cultural John dos Passos, uma antiga esquadra da polícia com arquitetura «Estado Novo» e uma capela, originalmente construída no séc. XVII.

Alguns destes ‘palcos’ são utilizados para que artistas plásticos exponham as suas obras, que podem ir da pintura à escultura, passando pela fotografia, tornando assim o festival uma experiência imersiva, fortemente influenciada pelo ambiente natural e arquitetónico onde decorre.

O Festival Aqui Acolá traz também teatro, dança, literatura e cinema. Num evento que dá palco a artistas locais e regionais, que partilham com outros de maior projeção nacional ou internacional. Com uma visão rasgada e sem filtros, o Festival Aqui Acolá transporta o público a ouvir, ver e sentir o que melhor se produz em termos artísticos no país e fora dele.