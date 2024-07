Colégio do Marítimo acolhe 1.º Campeonato Regional de Cálculo Mental ALOHA

No próximo sábado, dia de 27 de julho, entre as 10h00 e o meio-dia, vai decorrer no Colégio do Marítimo, em Santo António, o primeiro Campeonato Regional de Cálculo Mental ALOHA.

O Programa ALOHA é um programa de desenvolvimento cognitivo para crianças dos 3 aos 13 anos que envolve cálculos tendo por base o uso do ábaco Soroban.

O programa ALOHA teve origem na Malásia e, hoje, é reconhecido internacionalmente em cerca de 40 países, ao longo dos últimos 30 anos. Este está estruturado não só para potenciar a capacidade dos alunos na área da matemática, mas também para desenvolver outras aptidões essenciais: memória, atenção, concentração, criatividade, capacidade analítica, orientação espacial, imaginação e capacidade auditiva, tal como revelou o estudo científico (1) (entre outros) que segue em anexo.

O ALOHA apresenta técnicas inovadoras que envolvem o uso do ábaco Soroban, de materiais manipuláveis e do próprio corpo, enquanto estratégias rumo a um cálculo mental naturalmente ágil. Desta forma, os alunos exploraram o mundo da matemática de forma divertida, estimulante.

“Num mundo onde a tecnologia está em constante evolução, a capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas de forma criativa nunca foi tão substancial. O ALOHA Mental Arithmetic oferece uma base sólida para os alunos enfrentarem os desafios do futuro, o que significa investir no desenvolvimento integral dos alunos”, esclarece Andrea Gonçalves, coordenadora do ALOHA Madeira