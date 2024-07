Clube de Campismo da Madeira promove caminhada na Ponta do Pargo no sábado

O Clube de Campismo da Madeira informa que, dando continuidade ao seu programa de atividades para o ano em curso, realiza no próximo sábado, dia 27 de julho, mais um percurso pedestre.

O percurso proposto é o seguinte: Ponta do Pargo - Pedregal » Capela de Nossa Senhora da Boa Morte » Miradouro do Cabo » Pico Vermelho » Serrado » Miradouro da Garganta Funda » Ribeira dos Moinhos » Pico das Favas » Farol da Ponta do Pargo » Miradouro do Fio - Ponta do Pargo.

A caminhada em questão tem cerca de 16 km, grau de dificuldade moderado e sensivelmente seis horas de duração.

Refira-se que os percursos pedestres, organizadas pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação pública. Os interessados em participar nas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso e seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia durante a caminhada.

As inscrições estão abertas até às 12h00 da próxima sexta-feira, dia 26 de Julho.