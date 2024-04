Amanhã, dia 3 de abril, pelas 19h00, nas Portas da Cidade, no Largo dos Varadouros, no Funchal, será realizada uma iniciativa de solidariedade com o povo palestiniano.

Esta é uma iniciativa promovida conjuntamente pela USAM - União de Sindicatos da Madeira, pelo Núcleo/Madeira do CPPC - Comité Português para a Paz e Cooperação, e pelo projeto ‘Ruído’.

“Neste evento de solidariedade e de apelo à paz será reiterada a exigência de um urgente cessar - fogo e o cumprimento das deliberações da ONU para uma solução de paz em Gaza”, refere a Comissão Organizadora, em comunicado, que acrescenta que “para além de uma dimensão simbólica, esta iniciativa integra-se no vasto movimento internacional de solidariedade com o povo palestiniano que experimenta uma situação extrema de sofrimento decorrente da guerra na Palestina.”

Esta é uma iniciativa pública e aberta a todas as pessoas “que se queiram solidarizar com a justa exigência de paz”, reforça a mesma fonte.