Devoção e Festa: Portugueses em Miami preparam-se para celebrar o 13 de maio

A comunidade portuguesa residente na cidade de Miami, Florida, Estados Unidos, prepara-se para homenagear Nossa Senhora de Fátima esta segunda-feira, 13 de maio, no âmbito do 107.º aniversário da sua primeira aparição.

Os lusitanos, maioritariamente venezuelanos, vão reunir-se na Paróquia de Saint Raymond of Penafort (São Raimundo de Penafort, em português), em Coral Gables, numa demonstração da devoção que este dia significa para o mundo e, por outro lado, num ambiente festivo típico da comunidade luso-venezuelana.

Recorde-se que na Venezuela existe uma forte fé na Virgem de Fátima, que ultrapassou fronteiras, para além das muitas nacionalidades que coexistem no país, e são inúmeras as festas e festividades anuais que se realizam nas muitas paróquias e capelas em honra da imagem espalhadas pelo país. Muitos destes crentes, que emigraram para os Estados Unidos e estão integrados e envolvidos na cultura americana, mantêm os costumes e tradições não só da Venezuela, mas também de Portugal, agora misturados com outras culturas.

Os membros da comissão promotora do projeto de criação do Portuguese Club of Miami (Clube Português de Miami, em português), conjuntamente com um grupo entusiasta de devotos de Fátima, voltaram a trabalhar nesta celebração, que teve início em 2021 e que, para além de ser um momento de devoção, dedicação e fé em Fátima, representa também um ponto de encontro entre portugueses e amigos de outras nacionalidades.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“É importante destacar o trabalho e a dedicação da maioria dos membros da Comissão, para tornar possível esta sentida homenagem a Nossa Senhora de Fátima. É incrível este sentimento de amor à Virgem e a adesão de pessoas de todas as nacionalidades: espanhóis, norte-americanos, cubanos, dominicanos, porto-riquenhos, colombianos e nicaraguenses, entre outros, também participarão no ato de adoração à Virgem”, afirmou Daniel Ferreira, membro da Comissão.

Os presentes poderão partilhar experiências e degustar algumas especialidades doadas pelas empresas da comunidade, estando confirmada a presença do funcionário consular João Queimado, que do ponto de vista da comunidade tem vindo a representar a oficialidade do Estado através do seu desempenho individual no trabalho consular em prol dos mais de 100.000 portugueses residentes na Florida.

A Capela de Nossa Senhora de Fátima, situada em Saint Raymond de Penafort, foi promovida e inaugurada em 2005 pelo Padre Jordi Rivero, que dirigiu a paróquia entre janeiro de 2004 e maio de 2009. Desde então, o espaço tem vindo a ganhar paroquianos diariamente, sobretudo portugueses residentes no estado da Florida.