O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje a detenção de um suspeito do caso do homicídio da ex-deputada ultranacionalista ucraniana Irina Farion, baleada na cidade de Lviv, em 19 de julho.

“Um rapaz de 18 anos foi detido. As investigações e avaliações necessárias estão a ser realizadas”, informou Zelensky nas redes sociais após ter sido informado da detenção pelo ministro do Interior, Igor Klimenko.

A detenção do suspeito acontece horas depois de ter surgido um comunicado num canal neonazi russo da rede social Telegram a reivindicar a responsabilidade pelo assassinato de Farión.

Farion foi membro do Parlamento ucraniano entre 2012 e 2014 e foi professora numa universidade em Lviv, no oeste da Ucrânia.

A política, que morreu aos 60 anos, ganhou relevância em novembro do ano passado por declarações em que afirmou não considerar ucranianos os soldados do Exército do seu país que comunicam em russo.

Farion dedicou uma boa parte da sua vida pública ao combate à presença da língua russa na vida pública ucraniana e à promoção do uso da língua ucraniana.