Debate evidenciou ameaças à democracia na Europa

O Dia da Europa foi assinalado esta tarde, no Funchal, com um debate realizado no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com estudantes em maioria na plateia.

Com as eleições europeias do dia 9 de junho em ‘pano de fundo’, os intervenientes alertaram para os riscos e ameaças que pairam sobre as democracias e sobre o futuro da União Europeia.