Já são conhecidos os vencedores da 4.ª edição do Concurso Internacional de Vídeo – FunFest

Os premiados da 4.ª edição do Concurso Internacional de Vídeo – FunFest foram apresentados hoje de manhã, numa cerimónia de entrega de prémios que decorreu no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode. As listas dos vencedores podem ser consultadas no sítio online do FunFest.

Ao exemplo da edição anterior, este ano concorreram centenas de jovens cineastas que se encontram a estudar no ensino secundário ou universitário, oriundos de 62 países de 5 continentes. No total, foram submetidos 334 projetos cinematográficos nas categorias de ficção, animação, experimental, documentário e videoclip, divididos por ensino secundário (81) e ensino superior/universitário (253). Com o maior número de entradas estiveram os Estados Unidos da América, com 48 vídeos inscritos, seguindo-se o Irão (22), o Brasil (20), a China (18), a Índia (17), Portugal (15), o Reino Unido (11) e a Turquia (com 10). Os restantes 54 países com submissões enviaram menos de 10 vídeos para o concurso.

Este concurso, dirigido a estudantes que frequentem o ensino secundário e ensino superior ou grau equivalente, tem como objetivo principal estimular a criatividade e o interesse pela produção audiovisual. Pretende potenciar a aquisição de competências multifacetadas subjacentes à produção audiovisual, designadamente literárias, históricas, culturais, musicais, cénicas e linguísticas, promovendo a literacia da leitura, da informação, a digital e até a dos media, numa perspetiva entre pares, de jovens críticos e criativos para jovens de todo o mundo.

O FunFest contou com a parceria do programa EDUCAmedia, da Divisão das Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem da Direção Regional de Educação, e com o apoio do ator Dinarte Freitas, que tem vindo a apadrinhar esta iniciativa desde a sua primeira edição.

PREMIADOS POR CATEGORIA E NÍVEL DE ENSINO

ENSINO SUPERIOR / UNIVERSIDADES