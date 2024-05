Câmara do Funchal acusa JPP de prosseguir “deriva demagógica, populista e mentirosa”

A Câmara Municipal do Funchal reagiu esta tarde ao JPP, que reclamou nova “derrota do PSD no caso das viagens de Calado”, reiterando “pela enésima vez” que “não esconde, nem tem qualquer motivo para esconder seja o que for”.

”Pela enésima vez, e ao contrário do que afirma o JPP e o seu líder parlamentar - sempre de forma falsa e desonesta - na sua habitual deriva populista e demagógica, a Câmara Municipal do Funchal não esconde, nem tem qualquer motivo para esconder seja o que for, muito menos viagens de trabalho e respetivos custos, que só para quem pretende manipular a opinião pública pode considerar de ‘luxuosas’”, lê-se em comunicado de imprensa, no qual se lembra que “este tipo de viagens” estão “obrigadas a um apertado conjunto de regras, decorrente da lei em vigor, seja nesta ou em qualquer outra autarquia, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas”.

A mesma nota lembra que “a viagem a Jersey e a Londres, a convite do Mayor de Saint Helier, a propósito das comemorações do Dia de Portugal, conforme amplamente divulgado na imprensa na altura, contou com cinco pessoas na comitiva a expensas da Câmara Municipal do Funchal, tendo acompanhado esta viagem mais duas pessoas, que viajaram às suas próprias custas”.

“Nesta viagem a Jersey e a Londres, foram gastos 13.187 euros, que podem ser comprovados pelos documentos a que o JPP já teve acesso, mas para os quais demorou várias semanas para os consultar, apesar de notificados que estavam disponíveis”, acrescenta-se no comunicado, que assegura que “a Câmara do Funchal vai desmentir o JPP sempre que este insista em ludibriar publicamente sobre esta situação, apenas com propósito eleitoralista”.

“O JPP não quer a verdade, mas tão só alimentar folhetins políticos, cujo único propósito, percebe-se claramente, é o de garantir placo mediático, recorrendo sistematicamente à mentira”, conclui a CMF.