PAN alerta para a urgência de modernização do setor da banana

O PAN Madeira visitou hoje o Centro da Banana da Madeira, num contato que vem dar força à nossa visão para uma modernização estrutural da agricultura, indo ao encontro da mitigação das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, do aumento da atratividade do setor. Em visita ao BAM, o Partido teve a oportunidade de averiguar as atuais condições técnicas e as especificidades da cultura, de um ponto de vista científico e de base.

“Ao contrário da abordagem de outros partidos que tomam a via populista e de impacto imediato e tópico, o PAN acredita que é necessário conhecer as sensibilidades, as valências e os desafios estruturais para dar uma resposta sustentável e de longo termo”, l^-se em comunicado.

“Defendemos uma política de desperdício zero e, com o corpo técnico que a região possui, agricultores muito experientes e consumidores cada vez mais despertos, é urgente que a valorização da banana passe também pelo aumento das suas valências, desde farinhas a purés e, inclusive, no aproveitamento da sua palha, um produto muito nobre”, refere a cabeça-de-lista

Por outro lado, a revisão da classificação da banana é uma medida que o PAN defende com urgência. Desenvolver critérios mais transparentes e justos que permitam uma avaliação mais sincera e satisfatória ao bananicultor que assim consegue ver a sua fruta mais bem paga é crucial para manter e melhorar a atratividade do setor.

Confrontados com o peso e a exigência física do setor que tem as suas próprias dificuldades na obtenção de mão-de-obra, especialmente com a orografia da região, o PAN MADEIRA alerta para a necessidade do desenvolvimento de práticas mais sustentáveis e com recurso à tecnologia existente. De facto, defendemos a criação de uma task force de acesso desburocratizado e simplificado à obtenção de fundos comunitários para a reformulação dos sistemas de rega, onde a rega por alagamento já não faz sentido, assim como para a instalação de elevadores de transporte de cachos, cabos próprios e vedações/culturas corta-vento.

“Não podemos, perante as alterações climáticas e a reformulação social, esperar que este setor também não mude. As mudanças têm de ser de fundo e visando um futuro mais sustentável e valorizador para o agricultor. O PAN tem, no seu Programa Eleitoral, várias medidas que celebram o setor agrícola e que convidamos todas e todas a conhecer”.