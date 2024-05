Campeonato Europeu de Masters já arrancou em Machico (com fotos)

O Concelho de Machico recebe, entre hoje e domingo, o Campeonato Europeu de Masters Trail Running e Mountain Running (EMORRC-European Masters Off-Road-Running Championship), prova organizada, em parceria entre a European Masters Athletics (EMA), a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e a Câmara Municipal de Machico.

Este evento teve hoje a abertura oficial com um desfile promovido pelas delegações presentes, que percorreram várias artérias da baixa de Machico, com início na Banda D’Além e término na Praça do Fórum.

Percorra a galeria em cima para ver mais fotos do desfile.