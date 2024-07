O Governo Regional deliberou, esta tarde, adjudicar a empreitada de reabilitação do pavilhão e da escola básica e secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (conhecida por escola da Levada) pelo preço contratual de 5 milhões e 700 mil euros.

Por outro lado, aprovou a celebração de 15 contratos-programa com diversas rádios. Contratos esses que se destinam à divulgação de projetos de caráter informativo, social, económico, cultural e desportivo da Região, no montante global de 176 mil e 250 euros.

Na reunião desta quinta-feira, foi deferida a venda, por ajuste direto, de um prédio urbano no sítio da Igreja, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. O conselho de Governo aceitou tomar de subarrendamento ao Município da Calheta algumas frações do prédio urbano localizado na Rua de Trás, destinado ao funcionamento de serviços públicos.

Entre várias deliberações, foi ainda decidido adquirir, pela via do direito privado, pelo valor de 586 euros, uma parcela de terreno necessária à obra de construção da Via Rápida Câmara de Lobos-Ribeira Brava, mais concretamente o troço Ponta dos Frandes/Quinta Grande-Acesso ao viaduto da Alforra.