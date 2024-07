O partido visitou esta manhã o abrigo temporário para animais, “Patinhas Felizes” em Santo António, uma associação que acolhe e cuida dos animais, que faz trabalho de sensibilização na comunidade e que promove uma adoção responsável.

“É de louvar estas iniciativas, muito à base do voluntariado mas que fazem um trabalho excecional na garantia da proteção e bem-estar dos animais. É sem dúvida necessário garantir mais apoios às associações nesta área de modo a colmatar os custos de limpeza, manutenção do espaço, alimentação, transporte e tratamentos médico-Veterinários.”, afirma a porta-voz do PAN Madeira, Mónica Freitas

O partido conseguiu no orçamento 2024 que fosse atribuído mais de 100 mil euros para as esterilizações, que hajam mais verbas para a causa animal através da Direção criada de Bem-Estar animal e Veterinária, com a revisão do estatuto do provedor do animal que permite uma melhor articulação e respostas.

“Continuamos a defender a importância de um Censo Regional, de modo a fazer levantamento de dados sobre os animais de companhia e os animais errantes existentes na RAM, garantindo melhor controlo e adequando as respostas às necessidades das próprias famílias. “

O partido congratula as Associações e abrigos que tem visitado pelo trabalho que fazem na Região em prol dos animais e das pessoas.