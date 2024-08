A história do Solar de São João Latrão, em Gaula, remonta aos tempos áureos do açúcar – o ‘ouro branco’ – que muita riqueza gerou na Madeira, nos séculos XV e XVI. O edifício, que está em destaque na rúbrica ‘Antes e Depois’ da edição de hoje do JM, está à venda por 1 milhão e 50 mil euros.

Em 2017, correu a notícia de que a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, estaria interessada em comprar o Solar de São João Latrão, em Gaula. Volvidos sete anos, o imóvel continua à venda, ainda sem novo proprietário à vista, mas com alguns pretendentes.

Pedro Fernandes, o consultor imobiliário da KW, que detém a angariação, confirmou ao JM que tem tido investidores interessados; uns para fins turísticos, outros para lar residencial.

Leia a peça na edição impressa deste sábado do seu Jornal.