A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República questionou, ontem, o presidente da Estrutura de Missão ‘Recuperar Portugal’ sobre a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na Região e se está confiante no cumprimento de todas as medidas previstas neste âmbito.

Ainda que, na Madeira, quem assegure as competências que foram contratualizadas pela Estrutura de Missão seja o Instituto de Desenvolvimento Regional, Sofia Canha aproveitou a audição a Fernando Alfaiate, no âmbito da Comissão Eventual de Acompanhamento da Execução do PRR, para solicitar que fizesse um ponto da situação sobre a execução do PRR na Região Autónoma, assim como sobre a reprogramação do Plano, que conta com 50 milhões de euros.

A deputada socialista adiantou que, das três dimensões estratégicas, a componente da Resiliência representa a maior fatia e que a sua execução no primeiro trimestre deste ano representava 4,3%. Assim, considerando os dados atuais, questionou aquele responsável sobre se está confiante quanto à capacidade de cumprimento de todas as medidas previstas no PRR na Região.