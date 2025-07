A deputada do PS-Madeira à Assembleia da República tem agendada, para o próximo dia 8, uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual e o Sindicato dos Meios Audiovisuais (SMAV), com vista a abordar questões relacionadas com o contrato de concessão de serviço público de media e a autonomia e recursos da RTP-Madeira.

O encontro, que terá lugar na próxima terça-feira, pelas 14h00, surge na sequência da recente passagem da continuidade da emissão da RTP-Madeira para Lisboa, procedimento que levantou questões relacionadas com a autonomia editorial do canal regional e com os recursos humanos adequados para assegurar a produção própria de conteúdos.

Concretamente, Sofia Canha irá reunir-se com Fernando Andrade, do conselho de redação da RTP e da direção executiva do Sindicato dos trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual, e Clarisse Santos, responsável do SMAV (UGT), para ouvir as suas posições em relação às condições necessárias para assegurar o bom serviço do canal público, algo que, frisa, só é possível com recursos humanos em número e qualidade suficientes, capazes de garantir a qualidade da informação e programação da televisão e rádio.

No caso concreto da RTP-Madeira, a deputada do PS esteve reunida no início da semana com o diretor do Centro Regional, que garantiu que a passagem da continuidade para Lisboa não coloca em causa a autonomia editorial do canal e que ficou a dever-se à falta de recursos humanos para assegurar estas funções técnicas.

Tendo em conta esta realidade, Sofia Canha pretende abordar com os referidos representantes sindicais a necessidade de dar condições à empresa para a integração de trabalhadores para garantir a capacidade de programação e produção própria de conteúdos.