Na sequência das declarações do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, proferidas durante as Jornadas Madeira 2025, evento do JM realizado ontem em Santana, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira (SDNM) emitiu uma resposta formal, garantindo o seu empenho na valorização da zona balnear do Faial e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento local.

“Na sequência das declarações proferidas pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, no âmbito das Jornadas Locais, no concelho de Santana, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, S.A. (SDNM) considera importante prestar um esclarecimento público, relativamente à gestão e valorização da Zona Balnear do Faial.”

A SDNM recorda que “foi constituída tendo como objetivo a prossecução de fins de interesse público, na conceção, promoção, construção e gestão dos projetos, ações e empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento económico, social, desportivo e cultural, com enfoque no desenvolvimento dos concelhos de São Vicente, Porto Moniz e Santana”.

Sobre a infraestrutura em questão, a entidade sublinha que “a Zona Balnear do Faial tem beneficiado de vários investimentos ao longo dos últimos anos, assegurando as melhores condições aos residentes e visitantes”. Entre 2021 e 2022, “a SDNM executou um conjunto de trabalhos de reabilitação e melhoria, ao abrigo de um Contrato-Programa com o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), num investimento global de 185.000 euros”.

Esses trabalhos, detalha a nota, “incluíram a reparação do pavimento de betão do solário, reabilitação da estrutura em madeira e reparação da tela da piscina infantil e pinturas”, bem como “a reabilitação e a construção de uma barreira dinâmica no talude sobranceiro ao solário e estacionamento”.

A infraestrutura é descrita como um espaço que “oferece uma infraestrutura qualificada e segura, inserida numa paisagem natural de grande beleza”, incluindo “área de restauração, balneários, extenso solário, campos de jogos e facilidade de estacionamento”.

A SDNM realça ainda que “a atribuição do galardão Bandeira Azul, há 20 anos consecutivos, é resultado também da cooperação conjunta entre a Sociedade de Desenvolvimento e Câmara Municipal de Santana e do cumprimento rigoroso dos critérios exigidos pelas entidades competentes em matéria de qualidade ambiental, segurança, serviços e educação ambiental”.

No total, “a SDNM já investiu mais de 2 milhões e 700 mil euros no empreendimento e prevê-se que sejam aplicados mais 5 mil euros na preparação da época balnear, no presente ano”.

Em relação ao Patinódromo, a entidade esclarece que “o investimento ronda, até à data, mais de 2 milhões de euros, cuja manutenção tem sido feita com a periodicidade necessária”, garantindo condições para a realização de provas como o recente “Campeonato Nacional individual de Pista de Patinagem de Velocidade, organizado pela Federação Portuguesa de Patinagem e associações locais”, que decorreu a 24 e 25 de maio.

Sobre a desativação do parque infantil, a SDNM justifica que “a medida resulta de uma decisão de natureza preventiva, baseada em critérios técnicos de segurança, com o objetivo de proteger os utilizadores e garantir as melhores condições de usufruto”.

A terminar, a entidade reafirma que “mantém o compromisso de encontrar as melhores soluções, a todo o tempo, para desfrute dos espaços pela população” e que “continuará a pautar a sua atuação pelos princípios da responsabilidade, transparência, gestão adequada dos fundos disponíveis e na salvaguarda do serviço público, em benefício das populações locais e do desenvolvimento sustentável da Região”.