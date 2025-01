Paulo Cafôfo assegurou hoje, citado em comunidado, que apenas “com um Governo liderado pelo PS será possível inverter o declínio que se assiste atualmente no Sistema Regional de Saúde”.

Depois de ter sido recusada uma visita do Grupo Parlamentar do PS ao serviço de urgência do Hospital Nélio Mendonça e reunião com a respetiva direção (numa clara violação da Constituição), os socialistas foram hoje recebidos pelo conselho de administração do SESARAM, mas saíram ainda mais preocupados com a situação da Saúde na Região.

“Esta reunião serviu para chegarmos a uma conclusão, a de que o Governo Regional não tem soluções para os problemas da Saúde”, afirmou o presidente do PS-M, dando conta que lhe foi transmitido pelo presidente do SESARAM que as listas de espera vão continuar a aumentar. “Esta afirmação preocupa-nos, porque não há uma estratégia, não há uma visão, nem existem soluções para diminuir as listas de espera e resolver a questão das altas problemáticas”, observou.

Perante este estado de coisas, Paulo Cafôfo vincou que a única forma de inverter o declínio que se assiste no Sistema Regional de Saúde é com um novo Governo Regional, liderado pelo PS. O líder socialista foi, contudo, realista ao afirmar que não é possível resolver todos os problemas, nem de uma vez só. “Os problemas são demasiados e são muito sérios e, portanto, nós não temos a solução mágica para resolver todos os problemas e de uma só vez”, sustentou, acrescentando, no entanto, que é preciso começar a fazê-lo.

O presidente do PS-M apontou o caos nas urgências e as altas problemáticas como situações gravíssimas que decorrem do facto de o Sistema Regional de Saúde estar “errado”. “A porta de entrada do Sistema Regional de Saúde acaba por ser as urgências, quando deviam ser os cuidados primários. Nós temos uma excelente rede no âmbito dos centros de saúde por toda a Região, mas não estão é potenciados para prevenir a doença”, disse, considerando que o foco deveria estar era na prevenção, com a rede de cuidados primários, para evitar precisamente aquilo a que hoje em dia assistimos nas urgências. Neste sentido, voltou a adiantar que, com um Governo PS, haverá uma junção das Secretarias da Saúde e dos Assuntos Sociais, o que será fundamental para resolver questões como a das altas problemáticas.

“Hoje, ficou aqui a prova do algodão”, mostrando que “este Governo não tem soluções e admite o agravamento da situação na Saúde”, declarou Paulo Cafôfo, frisando que só poderá haver melhorias com um Executivo do PS.