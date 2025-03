O Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Madeira (SITAM) vai reunir-se, com caráter de urgência, com a Direção Regional de Trabalho (DRT) para analisar os despedimentos em curso na empresa Pingo Doce, bem como a possibilidade de novas dispensas no futuro, tanto nesta empresa como em outras do mesmo setor de atividade.

O encontro está agendado para amanhã, dia 27 de março, às 16h, nas instalações da DRT, localizadas na Rua de João Gago, n.º 4, no Funchal.

O SITAM solicitou a presença de representantes da empresa Pingo Doce na reunião. No local, está também prevista a presença de várias trabalhadoras do Pingo Doce.

A Direção do SITAM irá prestar declarações após a reunião.