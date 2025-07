Sindicato dos Professores entrega abaixo-assinado na ALRAM

O Sindicato dos Professores da Madeira vai entregar um abaixo-assinado, esta quarta-feira, dia 16, à presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Após a reunião com Rubina Leal, marcada para as 15h00, os dirigentes do SPM vão falar em conferência de imprensa sobre as reivindicações dos professores.

De acordo com um comunicado da estrutura sindical, o texto do abaixo-assinado alerta para diversos problemas, nomeadamente, a disparidade entre as carreiras do ensino público e as do privado e IPSS, com destaque para os salários; a desregulação dos horários de trabalho; a prestação de tempo de serviço não contabilizado para efeitos de progressão, e, ainda, a inexistência de qualquer compensação pelo elevado custo de vida na RAM.