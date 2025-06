Sindicato de Trabalhadores Rodoviários congratula-se com aumento salarial

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) congratula-se com a assinatura de um aumento de 20 euros mensais para os motoristas.

Leia a nota de imprensa do STRAMM:

“Uma vez mais, demonstramos que a greve não poderá ser o primeiro instrumento de trabalho e sim uma medida de último recurso. E isto assim é: pelo prejuízo que causa na circulação urbana e na vida dos utentes dos serviços das empresas afetadas, mas acima de tudo, pelo prejuízo que causa no bolso dos trabalhadores!

A greve é sim importante, mas para ser usada com cabeça, não desperdiçando o já pouco dinheiro dos trabalhadores em dias e dias de greve que em nada levam. Isto mesmo demonstrou o STRAMM, sem greve e com base no diálogo e na negociação, procuramos sempre defender o melhor interesse dos nossos Associados!

Deste modo, face a 2024, os Associados do STRAMM terão um aumento de 84,50€. Ou seja, um trabalhador que acabou de entrar na empresa passará a receber 1 497,30€ e um trabalhador que tenha as 5 diuturnidades passará a receber 1 597,30€!