A Secretaria Regional de Saúde da Madeira vai trabalhar num sistema de avaliação adaptado à enfermagem, como defende o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR).

A novidade foi conhecida numa reunião, realizada ontem, entre o SINDEPOR e a secretária regional da Saúde da Madeira, Micaela de Freitas e foi adiantada hoje à comunicação social pelo SINDEPOR.

Ainda segundo a mesma nota, os enfermeiros que trabalham no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) não dispõem neste momento de um sistema de avaliação como vigora na maior parte do todo nacional, designado como Sistema Integrado de gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

“Agora será dado um passo há muito reclamado pelo SINDEPOR: a criação de um sistema de avaliação específico”, acrescenta.

“A tutela assumiu o compromisso de trabalhar numa avaliação adaptada à enfermagem”, congratula-se Evaristo Faria, coordenador do SINDEPOR na Madeira. “Esta é uma luta antiga, que sempre reclamámos para todo o país, por isso espero que o exemplo da Madeira também possa ser seguido em todo o território nacional”, acrescenta o dirigente.

O SINDEPOR defendeu também a contratação de mil enfermeiros nos próximos cinco anos (até 2030) - 200 do atual concurso, 400 para colmatar as saídas previstas por reforma e mais 400 para reequilibrar os serviços. A título de exemplo, o SESARAM conta atualmente com 2040 enfermeiros, enquanto a ULS Coimbra, a maior a este nível, dispõe de 3770.

“A contratação destes mil enfermeiros é imprescindível para fazer face ao aumento de pessoas no arquipélago devido ao turismo, mas também para manter a qualidade dos serviços e evitar a sobrecarga de trabalho e o absentismo dos enfermeiros em funções”, sublinha Evaristo Faria.