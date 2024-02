Um simulacro de incêndio na cozinha mobilizou as 85 crianças e 23 adultos do Infantário Donamina, no Funchal, uma iniciativa integrada no projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

A corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foi chamada à escola após a chamada para o 112, tal como numa situação real, onde treinaram a abordagem ao foco de incêndio (virtual, feito com máquina de fumo), e executaram todos os procedimentos até a escola voltar a estar em segurança.

De acordo com um comunicado da SRE, as crianças e adultos “cumpriram com rigor os procedimentos planeados e a escola foi evacuada rapidamente”.

Estes simulacros, que têm acontecido em escolas da Região, “visam o treino, quer de situações de sismo quer de incêndio no edifício, de forma a testar as equipas de emergência e os procedimentos previstos no Plano de Emergência para as diferentes situações”.

A SRE acrescenta que foram já realizados, durante o presente ano letivo, 42 simulacros de incêndio e testados procedimentos de sismo em 85 escolas, “tendo a comunidade escolar mostrado um compromisso de responsabilidade na participação e boas práticas nos procedimentos de emergência, como constatado pelos técnicos que acompanham a execução destas iniciativas”.

Existe uma calendarização anual destes simulacros agendada em concordância com as várias corporações de bombeiros dos diferentes municípios, “partilhando assim em conjunto a missão de melhorar as condições e cultura de segurança da população escolar”, refere o comunicado.