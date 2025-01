A Universidade da Madeira (UMa) irá realizar no próximo dia 3 de fevereiro, entre as 09h00 e as 13h00, o simpósio de divulgação de resultados do projeto “Cuidar de Quem Cuida – Intervenção na Sobrecarga do Cuidador Informal”. O evento terá lugar no edifício da reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas, e visa apresentar os resultados de um trabalho dedicado a apoiar e capacitar os cuidadores informais.

Desenvolvido ao longo de quatro anos pelos estudantes do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde (ESS) da UMa, em colaboração com o SESARAM e o projeto “Intervenção do Enfermeiro na Capacitação do Cuidador Informal”, o projeto tem como objetivo aliviar a sobrecarga física e emocional dos cuidadores, promovendo estratégias para melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.

O painel de oradores contará com a participação da enfermeira Ana Gouveia, coordenadora do projeto “Intervenção do Enfermeiro na Capacitação do Cuidador Informal” no SESARAM, da enfermeira Lisete Berenguer, do Centro de Saúde de Câmara de Lobos, também envolvida no referido projeto, e de Nelida Aguiar, cuidadora informal. Também marcarão presença os estudantes João Freitas e Tatiana Reis, do curso de licenciatura em Enfermagem da ESS-UMa, e a enfermeira Sara Serrão, do Centro de Saúde do Monte.

A participação no evento requer inscrição prévia, que pode ser feita através do formulário disponível em https://tinyurl.com/36r2a6ah.