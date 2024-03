Bom dia!

- Às 9h30, a sala da Assembleia Municipal do Funchal, vai ter lugar uma sessão de esclarecimento sobre o Simplex Urbanístico.

- Pelas 11h00, no salão nobre do Edifício sede da Câmara Municipal de Santa Cruz, vai decorrer a cerimónia de assinatura de um protocolo para a instalação de Desfibriladores Automáticos Externos (DAE), com a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais – Estabelecimento Prisional do Funchal.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, às 11h00, a obra de construção de uma estrutura residencial para idosos, na Rua do Til, 22.

- A sessão comemorativa do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, está programada para as 11h00, e tem como tema central “Inteligência Artificial, Revolução Digital e o Consumidor”.

- Às 15h00, no Espaço Multiusos do Porto Moniz e, pelas 18h00, no Centro Social do Estreito da Calheta, as palestras “Hoje, já pensou no seu intestino?”, no âmbito da Campanha de Prevenção do Cancro Colorretal “Março Azul”.

- A partir das 15h15, na Escola Secundária Francisco Franco, a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros promove a atividade do projeto-piloto “Há Engenharia em Mim”.

- Começa às 19h00, evento gastronómico, a 1.ª edição do Flavours & Wine, na sala Mezzanine do hotel Savoy Signature.

- Na igreja da Boa Nova, às 21h00, o concerto “VIA CRUCIS” pelo Grupo Coral do Estreito.

- A artista portuguesa Cristina Clara atua às 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, Rua do Matadouro.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 21h00, um concerto protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira.

- Entre as 21h00 e as 23h30, no MAMMA CLUB, o programa denominado MAMMA DISCO PARTY com DJ João Canada