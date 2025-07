A manhã desta quinta-feira foi marcada por música, cor e muitos sorrisos no centro do Funchal, onde a Associação Garouta do Calhau assinalou a 20.ª edição do projeto “Férias Divertidas” com um animado flash mob, cujo padrinho foi o antigo internacional português, Simão Sabrosa.

Ao Jornal, Simão Sabrosa destacou a importância de iniciativas como esta, que valorizam o desenvolvimento humano desde a infância e reforçam os laços comunitários. “Estar aqui, hoje, é um dia que me enche o coração”, afirmou o ex-futebolista, que foi convidado por Nini Andrade Silva.

“Fiquei super entusiasmado e grato pelo convite. Poder ver tantas crianças a sorrir é, de facto, um grande trabalho que está a ser feito pela associação”, afirmou na ocasião.

“O mais importante é aquilo que nós, enquanto seres humanos, devemos partilhar: um sorriso, uma palavra, a atenção de poder conversar. Ouvir e aprender com os outros, especialmente com quem tem experiência e quer ajudar, é algo fundamental”, acrescentou.

A Associação Garouta do Calhau, com o apoio de diversas entidades, tem vindo a afirmar-se como uma referência no trabalho com crianças e jovens em contexto comunitário. Este verão, são mais de 400 os participantes no projeto “Férias Divertidas”.

Simão Sabrosa elogiou ainda os valores transmitidos pela associação, sublinhando que são esses princípios que podem fazer a diferença no futuro das crianças envolvidas. “O pouco é muito. Tentar que, neste momento, eles sejam felizes para que, no futuro, também consigam sê-lo – é essa a verdadeira missão.”