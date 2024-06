A rede SIGA, que agrega a Companhia de Autocarros da Madeira, a Rodoeste e a Horários do Funchal, disponibiliza a todos os madeirenses, no Dia da Região, a 1 de julho, transporte público gratuito em todos os itinerários.

Sabe o JM que a decisão, que vai ser formalmente anunciada esta tarde, inclui qualquer viagem em qualquer carreira daquelas três empresas concessionárias de transporte público na Madeira e no Porto Santo.

A nova rede SIGA irá permitir deslocar-se em toda a Ilha da Madeira e do Porto Santo com uma frota renovada e com uma nova imagem. Os autocarros da rede SIGA terão uma imagem exterior semelhante em toda a Região Autónoma da Madeira (à exceção dos autocarros da HF, que manterão, por agora, a mesma imagem, ostentando apenas o logotipo da rede SIGA) e apresentam diferentes modelos, que variam de acordo com a tipologia de serviço a executar.

Às 16 horas será apresentada oficialmente a nova rede SIGA com muito mais informação para os utentes em todo o arquipélago.