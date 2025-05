Bom dia!

A rede de transportes terrestres emitiu 81.514 passes desde junho do ano passado, um crescimento de utilizadores que ajuda a explicar a sobrelotação que se verifica em algumas carreiras. Ao JM, o Governo Regional anuncia o licenciamento de mais 15 autocarros para breve. No início do próximo ano, está já prevista a aquisição de 10 elétricos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um grave acidente. Despiste violento provoca dois feridos graves e cinco ligeiros. Jipe saiu de estrada no sítio do Pedregal, numa zona de difícil acesso. Forte dispositivo de socorro envolveu 14 veículos, um meio aéreo e 46 operacionais.

Saiba ainda que primeira biografia de Herberto Helder quebra mitos e que cachalote juvenil com oito metros foi encontrado morto.

Hoje é um “Dia para deixar de fumar”. A Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala hoje, em Machico, o Dia Mundial Sem Tabaco. O JM também se associa ao momento e oferece uma edição repleta de mensagens contra o tabagismo.

Destaque também para um fórum onde foram analisadas três décadas de desenvolvimento rural sem intervalos. A ADRAMA assinalou ontem 30 anos de existência e evidenciou o impacto de um projeto que alavancou o mundo rural. Num fórum muito participado, ficou expressa a necessidade de acelerar os fundos no âmbito do PEPAC e compensar os sobrecustos do POSEI.

Não perca ainda o ‘Aqui Acolá’ com oferta musical para todos os gostos.

Bom dia e bom fim de semana!