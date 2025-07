Esta sexta-feira começa com períodos de céu muito nublado. Mas não desespere. Se está a pensar ir à praia, deverá ter sorte. É que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o céu fique pouco nublado, pelo menos na vertente sul da Madeira e haverá uma subida de temperatura nas terras altas, em especial da máxima. Na Madeira e Porto Santo, a mínima será igual: 21.º Celsius. As máximas serão de 27.º e 25.º Celsius respetivamente.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte, as ondas serão de nordeste com 2 a 3 metros. A Sul, serão de sueste com um metro. E a água do mar, essa terá uma temperatura a rondar os 23/24.º C.

O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de norte/nordeste, por vezes com rajadas até 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas.