A Casa do Povo da Calheta e o seu Polo de Emprego da Casa do Povo convidam a todos os interessados em participar numa sessão de informação sobre as medidas de emprego que o Instituto de Emprego da Madeira disponibiliza para os jovens.

Entre os quais, serão abordados os programas os Estágios Profissionais, o PROJOVEM, o Jovem Ativo e o Empreender Jovem.

Este evento, que terá lugar no dia 11 de junho, às 10h30, será uma oportunidade para conhecer as várias iniciativas e apoios disponíveis para os jovens que procuram integrar o mercado de trabalho ou potenciar as suas ideias de negócio.

A sessão será aberta ao público em geral, sendo que para participar deverão apenas realizar a sua inscrição CLICANDO AQUI.