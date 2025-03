A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, em parceria com a Direção Regional de Energia, promove na sexta-feira, dia 7 de março, uma sessão informativa sobre o Sistema de Incentivos “+Energia”, destinado à produção e armazenamento de energia renovável na Região.

O evento decorre na sede da ACIF-CCIM, com início às 09h30, e contará com a apresentação do programa por Estêvão Abreu, diretor regional de Energia, seguida de um período de perguntas e respostas.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 291 206 800 ou do e-mail EEN-PORTUGAL@acif-ccim.pt.