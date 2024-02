SESARAM realiza curso de reanimação cardiopulmonar para alunos de Medicina

Mais de duas dezenas de alunos do 3.º ano do Mestrado Integrado de Medicina participaram, quarta-feira, numa formação, promovida pelo Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM), em parceria com a Universidade da Madeira, e dinamizada pelo Centro de Simulação Cínica da Madeira.

Em prática esteve a reanimação cardiopulmonar, através de técnicas de suporte básico de vida, com adjuvantes da via aérea.

Durante todo o dia, os estudantes de medicina tiveram a oportunidade de efetuar um conjunto de manobras, com o recurso à simulação em manequins, de modo a reforçar os conhecimentos sobre a forma de agir perante uma paragem cardiorrespiratória ou obstrução das vias aéreas.

A simulação incluiu a abordagem em adultos e crianças.