A Iniciativa Liberal (IL) disse, hoje, que a implementação eficaz de medidas para melhorar as ligações aéreas inter-ilhas e com o continente “é crucial”, considerando que a resolução desta problemática não só facilitaria o dia a dia dos madeirenses como impulsionaria o turismo e a economia local.

“A aplicação do modelo de subsídio de mobilidade, previamente aprovado pela Assembleia da República e posteriormente suspenso pelo PS, envolvendo o pagamento de 86 euros, é uma medida que tem de ser imediatamente implementada. Este subsídio significaria reduzir o pagamento à cabeça do custo total das viagens para os residentes, promovendo uma maior integração territorial e social entre as Madeira e os outros espaços do território português”, refere o partido.

Ademais, o IL sublinha que a proposta de estudar a criação de uma linha inter-regiões ultraperiféricas que conecte Madeira, Açores e Canárias é outra das proposta do partido.

“Esta linha não apenas fortaleceria os laços entre estas regiões, mas também será uma fonte de desenvolvimento económico, tendo todo o potencial para conseguir financiamento comunitário. O apoio da União Europeia seria fundamental, visto que estas regiões partilham desafios similares em termos de acessibilidade e desenvolvimento”, considera.

Nesse sentido, o partido entende ser imperativo que as autoridades competentes, tanto a nível regional como nacional, “trabalhem juntas para implementar e financiar estas soluções, garantindo que a mobilidade não seja apenas uma promessa, mas uma realidade tangível para todos os madeirenses”. “A colaboração contínua e o comprometimento político são essenciais para transformar estas propostas em ações efetivas que beneficiarão a todos”, remata.