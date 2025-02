No passado dia 22 de fevereiro, o Centro de Simulação Clínica da Madeira, em parceria com a Académica da Madeira, promoveu a terceira edição do Mass Training em Suporte Básico de Vida, dirigida à comunidade académica.

Esta ação de sensibilização contou com a participação de 40 formandos e teve como objetivo demonstrar a importância das medidas que compõem a cadeia de sobrevivência e que mudam o prognóstico de uma vítima em paragem cardiorrespiratória, dando especial ênfase ao pedido de ajuda e às compressões torácicas.

A iniciativa foi coordenada pela médica intensivista Catarina Lume e contou com a colaboração de 12 formadores experientes na área da reanimação, nomeadamente os médicos Bianca Horta, Catarina Perdigão, Guilherme Coelho, João Pedro Viveiros, Maria Aguiar, Mariana Luís, Matilde Drumond, Nicodemos Fernandes e Teresa Silva, e as enfermeiras Márcia Ornelas, Micaela Peixoto e Sónia Vasconcelos.

Esteve presente na formação, a médica e coordenadora do Centro de Simulação Clínica da Madeira, Regina Rodrigues.