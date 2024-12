O Serviço de Medicina da Dor/Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor-Dr. Rui Silva (CMMDor) do SESARAMm dirigido pelo médico anestesiologista com a competência em Medicina da Dor, Duarte Correia, promoveu, no dia 13 de dezembro, uma sessão clínica alusiva ao tema “Controlar a dor com procedimentos invasivos”, a qual envolveu novos modos de estimulação medular para o alívio da dor em doentes complexos, com dor persistente, refratários a terapêuticas anteriores.

No âmbito desta iniciativa, a equipa afeta ao CMMDor, teve a oportunidade de atualizar conhecimentos e treinar técnicas que já são utilizadas no Serviço de Saúde da RAM, mas que sofreram avanços muito significativos que aumentam a eficácia da intervenção, melhorando significativamente a qualidade de vida dos utentes.

A estimulação medular SCS (Spinal Cord Stimulation), consiste no implante de um elétrodo em proximidade à medula espinhal, o qual diminui e modula a transmissão da sensação de dor para o cérebro, diminuindo a intensidade da dor e aumentando a qualidade de vida dos doentes.

Refira-se que esta técnica já existe há décadas, mas, atualmente, com novas formas de estimulação permite uma melhor terapêutica do que a abordagem convencional “um doente com esta abordagem tem mais qualidade de vida e uma maior capacidade funcional do que teria com a abordagem convencional”, destacou o responsável pelo CMMDor.

Para treinar os novos modos de estimulação, os profissionais do SESARAM contaram com a colaboração de um especialista convidado na área da anestesiologia, Manuel Valero Gómez, especialista em Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor do Hospital Clínico Universitário de Santiago de Compostela em Espanha. A vinda deste especialista permitiu apoiar a equipa na reformulação das novas formas de tratamento em doentes já implantados com os novos modos de estimulação medular que estes dispositivos permitem.

Esta formação prática permitiu intervencionar um doente acompanhado pelo Serviço de Saúde da RAM, hemodialisado, anticoagulado e com vários fatores de risco, e avaliar e reprogramar a terapêutica de outros doentes acompanhados no CMMDor com os novos modos de estimulação.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitou o Serviço de Medicina da Dor para agradecer a disponibilidade do médico convidado e todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais afetos a este serviço.